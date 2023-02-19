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Петтерссон — об игре с Кузьменко: мы стараемся играть быстро и расти каждую игру

Петтерссон — об игре с Кузьменко: мы стараемся играть быстро и расти каждую игру
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Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон рассказал об игре в одном звене с российским форвардом Андреем Кузьменко и Энтони Бовиллье. Шведский форвард в матче с «Филадельфией» забил два гола и отдал две результативные передачи, в том числе при голе Кузьменко. Петтерссон установил личный рекорд по очкам в сезоне, набрав 71 (27+44) результативный балл в 54-й игре.

«Мы стараемся играть быстро. Мы хорошо играем вместе, все трое, и мы стараемся расти каждый день и каждую игру. Очевидно, я думал о личном рекорде, когда приблизился к нему. Но я рад, что мы одержали победу, и рад, что Артур Шилов (латвийскиий голкипер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») одержал свою первую победу в НХЛ», — цитирует шведа официальный сайт НХЛ.

Ранее лучшим результатом по очкам в сезоне для Петтерсона были 68 (32+36) баллов в 80 матчах, которые он набрал в прошлом году.

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