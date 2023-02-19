Петтерссон — об игре с Кузьменко: мы стараемся играть быстро и расти каждую игру

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон рассказал об игре в одном звене с российским форвардом Андреем Кузьменко и Энтони Бовиллье. Шведский форвард в матче с «Филадельфией» забил два гола и отдал две результативные передачи, в том числе при голе Кузьменко. Петтерссон установил личный рекорд по очкам в сезоне, набрав 71 (27+44) результативный балл в 54-й игре.
«Мы стараемся играть быстро. Мы хорошо играем вместе, все трое, и мы стараемся расти каждый день и каждую игру. Очевидно, я думал о личном рекорде, когда приблизился к нему. Но я рад, что мы одержали победу, и рад, что Артур Шилов (латвийскиий голкипер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») одержал свою первую победу в НХЛ», — цитирует шведа официальный сайт НХЛ.
Ранее лучшим результатом по очкам в сезоне для Петтерсона были 68 (32+36) баллов в 80 матчах, которые он набрал в прошлом году.
- 19 февраля 2023
-
13:21
-
13:07
-
12:37
-
12:24
-
12:20
-
12:03
-
11:38
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:35
-
10:14
-
09:55
-
09:42
-
09:13
-
09:01
-
09:00
-
08:49
-
08:37
-
08:25
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:02
-
07:00
-
06:19
-
05:03
-
04:08
-
03:45
-
03:31
-
02:09
-
01:58
-
01:35
-
01:20