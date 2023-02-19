«Толчок, короткий диалог — и поехали. Было весело». Гребёнкин — о стычке с Хафизуллиным

Нападающий «Амура» Никита Гребёнкин прокомментировал стычку с Динаром Хафизуллиным в матче с «Ак Барсом» (0:4).
«Какие были корректировки с учётом поражения накануне? Особо ничего не меняли. Выходите и бейтесь, как говорится. Понимали значимость игры, но соперник реализовал свои моменты, а мы нет. Очень жаль. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку.
Эмоциональный первый период, 32 минуты штрафа? Нам нужна была эта победа, где-то перехлестнули эмоции, на пользу это не пошло. Ключевой момент? Две шайбы «Ак Барса», с такой мастеровитой командой тяжело отыгрываться с 0:2. Начинаешь открываться, бежать сравнивать счёт, а они жду свой шанс. Очень грамотная и опытная команда.
Хотел ли завести партнёров стычкой с Хафизуллиным? Честно, ничего такого. Не скажу, что хотел драться и показывать какие-то навыки в этом деле. Получилось как получилось. Толчок, короткий диалог и поехали. Было весело, – цитирует Гребёнкина Metaratings.ru.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» проиграл третий матч подряд и за два тура до конца регулярки отстаёт от восьмого места в таблице Восточной конференции КХЛ на одно очко. Хабаровчанам осталось провести два матча с «Адмиралом».
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