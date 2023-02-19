Дементьев: критику Фазеля считаю неуместной, только добрые слова по поводу его работы

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался по поводу критики бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля со стороны европейских политиков и журналистов.

«Как мы видим, всё, что связано с Россией, на сегодняшний день вызывает раздражение у руководителей разного уровня в Европе. Но они забывают о том, что даже президенты некоторых европейских стран обладают двойным гражданством. Личное дело каждого человека, какое государство он хочет представлять и где жить. Всю эту критику считаю неуместной. То ли зависть, то ли непонятно что.

Как вообще можно оценивать работу Фазеля, когда он был президентом ИИХФ? Когда Фазель работал в ИИХФ, это было понятное время взаимоотношений в мировом хоккее. Можно вспомнить много хороших дел. Были спорные вопросы, но они всегда решались и находилось общее решение. Могу сказать только добрые слова по поводу его работы в ИИХФ.



Можно сказать, что Фазель понимал ценность России в мировом хоккее? Ценность России в хоккее безусловна для всех настоящих ценителей этого вида спорта», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал критику в адрес бывшего президента Международной федерации хоккея Фазеля.