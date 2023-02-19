Форвард СКА Гусев: взятие Кубка Континента не праздновали, продолжаем работать

Нападающий СКА Никита Гусев заявил, что после победы армейцев в Кубке Континента мотивация команды осталась прежней.

«После победы в Кубке Континента сложнее было замотивировать себя на игру? С мотивацией всё отлично. Хотели выиграть сегодняшний матч [с «Сибирью» (1:0)] и чувствовали себя уверенно на льду. Победу праздновали в команде? Нет, всё спокойно, продолжаем работать. Никак победу не праздновали.

Сложно было вливаться в игру после пропуска шести матчей? Всё также. Я больше работал к плей-офф. Сейчас у меня ещё будет несколько игр, чтобы подготовиться», – цитирует Гусева «Спорт день за днём».

Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о возвращении Никиты Гусева в состав армейцев.