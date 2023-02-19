Журналист Ilta-Sanomat рассказал, какие зарплаты платили финским хоккеистам в КХЛ

Журналист финского издания Ilta-Sanomat Вилле Туру рассказал, сколько зарабатывали хоккеисты из Суоми в КХЛ. Обозреватель раскрыл минимальный и максимальный доход финских игроков в России. Кроме того, Туру поделился информацией о том, какая система бонусов была в Континентальной хоккейной лиге.



«В российских клубах самая низкая чистая прибыль финнов составляла около ста тысяч евро за сезон. На пике чистая зарплата могла достигать пары миллионов евро. Средняя зарплата отдельного финского хоккеиста в КХЛ оценивается в 500 тыс. евро за сезон.



Одной из особенностей КХЛ стала разнообразная бонусная система.



За каждый выигрыш обычно выплачивался бонус в размере около 1000-6000 евро. В крупнейших клубах и того больше. Если это был особо важный матч или босс клуба был очень амбициозен, бонус можно было легко удвоить, а иногда даже утроить», — приводит слова Туру Ilta-Sanomat.



Отметим, что в нынешнем сезоне в КХЛ лишь один финский легионер — форвард «Трактора» Теэму Пулккинен.

