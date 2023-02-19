Определились даты первых матчей СКА и московского «Динамо» в Кубке Гагарина

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщает, что СКА начнёт плей-офф 1 марта, московское «Динамо» — 2 марта.
«26 февраля завершится 15-й регулярный чемпионат КХЛ, после которого 16 лучших команд вступят борьбу за Кубок Гагарина. Уже известны 13 из 16 участников второй части чемпионата.
СКА стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Континента имени Виктора Тихонова. Серия с их участием стартует 1 марта. Московское «Динамо» начнёт свой поход за Кубком Гагарина в гостях, но из-за загруженности их домашней арены в связи с проведением футбольных матчей серия с их участием начнётся 2 марта», — говорится в сообщении на сайте.
В Западной конференции осталось одно место в плей-офф, на которое претендуют минское «Динамо» и «Спартак». На Востоке за две последние путёвки в Кубок Гагарина сражаются «Адмирал», «Нефтехимик», «Амур» и «Трактор».
- 19 февраля 2023
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