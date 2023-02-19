Форвард «Северстали» Гераськин: в плей-офф хотелось бы попасть на «Торпедо»

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин прокомментировал попадание своей команды в плей-офф.
«С кем бы хотелось сыграть в плей-офф, «Торпедо» было бы лучшим соперником для «Северстали»? Выбирать соперника – дело неблагодарное. Ладно, если бы мы наверху были, но мы идём на седьмом месте. Если честно, я думал об этом, и вот что скажу: мне бы хотелось встретиться с «Торпедо», потому что в этой паре мы хотя бы будем играть в хоккей. Нижегородцы сами играют и другим командам дают это делать. Думаю, эта серия получилась бы интересной.
«Северсталь» будет поопытнее «Торпедо» в плане кубковых баталий? Тяжело сказать. У нас хороший тренерский штаб, но и у них не должно быть проблем с настроем и психологией», — цитирует Гераськина AllHockey.
24-летний форвард в текущем сезоне сыграл 63 матча, в которых набрал 39 (13+26) очков.
- 19 февраля 2023
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