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СКА одержал третью победу подряд, уверенно обыграв дома «Трактор»

СКА одержал третью победу подряд, уверенно обыграв дома «Трактор»
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передачи Степана Фальковского.

На 10-й минуте второго периода преимущество армейцев удвоил Святослав Гребенщиков с передачи Михаила Воробьёва.

На пятой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Михаил Воробьёв с передач Александра Никишина и Дамира Жафярова. На 13-й минуте третьего периода размочил счёт Теэму Пулккинен с передач Роба Хэмилтона и Кирилла Капустина. В конце третьего периода окончательный счёт установил Степан Фальковский, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Фальковский) – 04:15 (5x5)   2:0 Гребенщиков (Воробьёв) – 29:12 (4x5)   3:0 Воробьёв (Никишин, Жафяров) – 44:36 (5x5)   3:1 Пулккинен (Хэмилтон, Капустин) – 52:14 (5x5)   4:1 Фальковский – 58:37 (en)

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». «Трактор» отправится в гости к минскому «Динамо». Оба матча состоятся 21 февраля.

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