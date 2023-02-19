Главный тренер «Трактора» объяснил причины провала команды в регулярке

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения от СКА (1:4) объяснил причины провала команды в регулярке.

«Причина провала «Трактора» в регулярке? Много писалось в прессе разной информации, мы на это не обращали внимания. Наша задача была – готовиться. Были свои сложности, ушли практически все лидеры команды, вратарскую линию потеряли. Но пришли ребята, которые по желанию не уступают, но молодые. Вратари по сравнению с началом сезона сделали шаг вперёд. И в принципе вся молодёжь прибавила. Где-то мы потеряли свои очки, которые должны были брать. Это и наложило отпечаток», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Трактор» занимает 10-е место в турнирной таблице на Востоке с 66 очками после 65 встреч.