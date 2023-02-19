Р. Ротенберг: сезон СКА только начинается

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Трактором» (4:1) рассказал о достижении 100 очков в регулярке и оценил игру Никиты Попугаева.

«Попугаев не забивал после перехода в СКА? Мы в целом забили больше всех голов, Попугаев играет на команду, по самоотдаче вопросов нет. Были хорошие моменты сегодня, именно Попугаев был на льду, когда мы забили в большинстве. Он вносит свой вклад как может, играет на команду. У нас есть ещё праворукий Гусев плюс травмированные игроки. Ждём даже тех, кто потерял зубы.

100 очков за сезон? Всё важно, победы даются тяжело. Проделана огромная работа, это заслуга всей команды, всего коллектива. Мы стремимся делать всё возможное в каждой смене, победами доказать, что мы ценим, что мы – команда СКА.

Как оценю сезон? Наш сезон только начинается. У нас ещё две игры в регулярке, нужно отточить наше мастерство и другие тактические детали. Подводим команду к общему знаменателю, есть над чем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.