Гатиятулин — о турнирном положении «Трактора»: самая важная игра — следующая

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (1:4) и рассказал о концовке регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый период робко начали, дали много пространства сопернику. В позиционной обороне нас поджали, нам не хватало уверенности, спортивной наглости. Потихоньку добавили в движении, начали находить пути к воротам соперника, создавать моменты, но где-то реализация подвела. По самоотдаче претензий нет, но по содержанию игры есть вопросы. Будем разбирать.

Три матча осталось, но для нас самая важная игра – следующая. В первую очередь надо добавить в реализации, потому что моменты создаём, но то в последнем пасе, то в завершающем броске не хватает точности. И надо верить в себя, в партнёров, друг в друга, навязывать сопернику свой хоккей.

Насколько давит на команду, что мы балансируем на грани плей-офф? Конечно, цена ошибки возрастает, есть давление. Разговариваем с ребятами, все понимают, что, выходя на игру, давление не должно перехлёстывать. Начало периода было скованное, возможно, игра с лидером сказалась. Надо проявлять волю, характер, тогда будем выглядеть более уверенно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Трактор» отправится в гости к минскому «Динамо» 21 февраля.