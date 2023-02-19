Гатиятулин — о турнирном положении «Трактора»: самая важная игра — следующая

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (1:4) и рассказал о концовке регулярного чемпионата КХЛ.
«Первый период робко начали, дали много пространства сопернику. В позиционной обороне нас поджали, нам не хватало уверенности, спортивной наглости. Потихоньку добавили в движении, начали находить пути к воротам соперника, создавать моменты, но где-то реализация подвела. По самоотдаче претензий нет, но по содержанию игры есть вопросы. Будем разбирать.
Три матча осталось, но для нас самая важная игра – следующая. В первую очередь надо добавить в реализации, потому что моменты создаём, но то в последнем пасе, то в завершающем броске не хватает точности. И надо верить в себя, в партнёров, друг в друга, навязывать сопернику свой хоккей.
Насколько давит на команду, что мы балансируем на грани плей-офф? Конечно, цена ошибки возрастает, есть давление. Разговариваем с ребятами, все понимают, что, выходя на игру, давление не должно перехлёстывать. Начало периода было скованное, возможно, игра с лидером сказалась. Надо проявлять волю, характер, тогда будем выглядеть более уверенно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче «Трактор» отправится в гости к минскому «Динамо» 21 февраля.
- 19 февраля 2023
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