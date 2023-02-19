Нападающий СКА Глотов: мы моделируем игру и готовимся к плей-офф
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Нападающий СКА Василий Глотов подвёл итог встречи с «Трактором» (4:1) и рассказал о подготовке армейцев к плей-офф.
«Не сказал бы, что победа была лёгкая. Сейчас нет лёгких игр. Сегодня старались улучшить то, что не получилось с «Сибирью». До плей-офф ещё две игры, так что пока рано говорить об этом. Конечно, давно есть мысли. Мы моделируем игру и готовимся к плей-офф. У нас ещё остались матчи в регулярном сезоне, никто не забывает про них. Настраиваемся и готовимся к этим матчам», — приводит слова Глотова «РИА Новости».
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Куньлунь Ред Стар» 21 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.
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