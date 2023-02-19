Нападающий ЦСКА Мингачёв рассказал о своём состоянии после травмы в матче с «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв прокомментировал победу над «Локомотивом» и рассказал о своём состоянии после силового приёма.
«В Ярославле получился очень эмоциональный матч, важная победа, можно ли сказать, что команда на подъёме? Дело не в эмоциональном подъёме. Просто проанализировали свои ошибки по прошлой игре. Изменили свою игру в мелких моментах. Поэтому получилось победить.
Как чувствую себя после жёсткого силового приёма? Чувствую себя уже нормально. Врачи помогли уйти со льда, а потом уже не стал доигрывать, чтобы исключить риск для здоровья.
Сыграло свою роль, что в Ярославль приехали около тысячи болельщиков ЦСКА? Конечно, вчера болели просто прекрасно. Было громко, шумно. Когда так много своих болельщиков — играется увереннее. Думаю, это только в помощь», — приводит слова Мингачёва официальный сайт ЦСКА.
Мингачёв в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых набрал 19 (10+9) очков.
- 19 февраля 2023
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:21
-
21:04
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
20:19
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:04
-
19:30
-
19:19
-
18:52
-
18:38
-
18:11
-
18:00
-
17:40
-
17:31
-
17:06
-
16:42
-
16:29
-
16:15
-
15:58
-
15:32
-
15:01
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:45
-
13:29
-
13:21