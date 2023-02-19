Нападающий ЦСКА Мингачёв рассказал о своём состоянии после травмы в матче с «Локомотивом»

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв прокомментировал победу над «Локомотивом» и рассказал о своём состоянии после силового приёма.

«В Ярославле получился очень эмоциональный матч, важная победа, можно ли сказать, что команда на подъёме? Дело не в эмоциональном подъёме. Просто проанализировали свои ошибки по прошлой игре. Изменили свою игру в мелких моментах. Поэтому получилось победить.

Как чувствую себя после жёсткого силового приёма? Чувствую себя уже нормально. Врачи помогли уйти со льда, а потом уже не стал доигрывать, чтобы исключить риск для здоровья.

Сыграло свою роль, что в Ярославль приехали около тысячи болельщиков ЦСКА? Конечно, вчера болели просто прекрасно. Было громко, шумно. Когда так много своих болельщиков — играется увереннее. Думаю, это только в помощь», — приводит слова Мингачёва официальный сайт ЦСКА.

Мингачёв в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых набрал 19 (10+9) очков.