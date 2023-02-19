Дементьев ответил на критику КХЛ от финских игроков и тренеров
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев ответил на критику КХЛ от финских игроков и тренеров.
«Конечно, я читал, что иностранцы, игравшие в России, рассказывают о «полученном опыте». Я был во многих странах и многое видел, поверьте, мне есть что рассказать. Но я всегда руководствуюсь пословицей: «Со своим уставом не лезь в чужой монастырь»!
Не буду никого осуждать, это их решение, их слова, их карма. Пусть менеджеры и руководители нашего хоккея сами делают выводы из того, что о них и нас говорят эти люди. К сожалению, нет никаких гарантий, что этого не повторится», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее финские игроки и тренеры рассказали о жизни и работе в России.
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