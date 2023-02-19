Кожевников: я никогда не сомневался в Илье Воробьёве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о работе главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва и оценил борьбу за место в плей-офф на Востоке.
«Я никогда не сомневался в Илье Воробьёве, это тренер из хоккейной династии. На Востоке полно людей и специалистов, там все сильные команды. Там идёт борьба до последнего дня, все клубы молодцы. Плей-офф отличный будет, конечно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Магнитогорский клуб после 64 матчей набрал 79 очков и находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее Кожевников прокомментировал критику в адрес бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля со стороны европейских политиков и журналистов.
- 19 февраля 2023
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