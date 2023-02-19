Источник: форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз не покинет клуб
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Североамериканский инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере» заявил, что форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз не покинет клуб.
«Источники сообщают, что капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз не покинет клуб до дедлайна.
Мне сказали, что Тэйвз и «Чикаго» приняли совместное решение, так как ему нужно больше времени, чтобы оправиться от травмы. Он не играл с 29 января.
Наиболее важно для Тэйвза то, что у него нет серьёзных долгосрочных проблем со здоровьем, и вполне возможно, что он может вернуться в состав в марте. Но из-за справедливости по отношению к другим командам Тэйвз чувствует, что он не готов к высокому уровню игры прямо сейчас», — написал Серавалли.
Джонатан сыграл в текущем сезоне 46 матчей, в которых набрал 28 (14+14) очков.
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