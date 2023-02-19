Форвард «Чикаго» Тэйвз: моё состояние здоровья не позволяет продолжать играть
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Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал о состоянии своего здоровья.
«Прежде всего спасибо болельщикам и всем тем, кто проявил беспокойство по поводу моего отсутствия. Я всё ещё восстанавливаюсь после последствий коронавируса, которые повлияли на мою иммунную систему.
Было действительно непросто справиться с этим. За последние несколько недель дело дошло до такого состояния, которое не позволяет мне продолжать играть. Я должен сосредоточиться на своём здоровье.
Я благодарен за терпение и поддержку моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всей организации «Блэкхоукс», — приводит слова Тэйвза пресс-служба «Чикаго».
Напомним, ранее стало известно, что Тэйвз не покинет клуб до дедлайна.
Новость по темеИсточник: форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз не покинет клуб
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