Форвард «Чикаго» Тэйвз: моё состояние здоровья не позволяет продолжать играть

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал о состоянии своего здоровья.

«Прежде всего спасибо болельщикам и всем тем, кто проявил беспокойство по поводу моего отсутствия. Я всё ещё восстанавливаюсь после последствий коронавируса, которые повлияли на мою иммунную систему.

Было действительно непросто справиться с этим. За последние несколько недель дело дошло до такого состояния, которое не позволяет мне продолжать играть. Я должен сосредоточиться на своём здоровье.

Я благодарен за терпение и поддержку моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всей организации «Блэкхоукс», — приводит слова Тэйвза пресс-служба «Чикаго».

Напомним, ранее стало известно, что Тэйвз не покинет клуб до дедлайна.