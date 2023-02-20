Карандин: дерби Татарстана для Казани — это идеальный старт в плей-офф

Легендарный арбитр Юрий Карандин рассказал о матчах «Ак Барса» на Дальнем Востоке и заявил, что матчи с «Нефтехимиком» будут лучшим стартом плей-офф для казанцев.

«В Хабаровске «Ак Барс» был сверхмотивирован. Звёзды клуба прекрасно понимали, что две победы в общем-то освобождают их от повторного полёта на Дальний Восток в первом раунде плей-офф. Для «Ак Барса», учитывая его долгосрочные кубковые планы, было очень важно убрать тяжёлые перелёты на старте.



Другой фактор — эти две победы могут принести «Ак Барсу» в соперники в первом круге соседей из «Нефтехимика». Дерби Татарстана для Казани — это идеальная кубковая «сетка» на старте.

«Нефтехимик» — явный фаворит в борьбе за последнюю путевку в плей-офф на Востоке? На мой взгляд, да. Во-первых, у Нижнекамска два-три очка в запасе по сравнению с «Трактором» и «Амуром». Во-вторых, у клуба наименее тяжёлый календарь — домашние матчи с «Сочи» и «Куньлунем», плюс нестабильная «Магнитка». Две победы гарантируют «Нефтехимику» плей-офф, так что план «Ак Барса», вероятно, сработает», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.

Нижнекамский клуб после 65 матчей набрал 68 очков и занимает восьмое место в таблице Востока, у «Амура» 67 результативных баллов, у «Трактора» — 66.