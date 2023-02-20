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«Куньлунь» попрощался с «Ареной Мытищи». Клуб хочет вернуться в Китай

«Куньлунь» попрощался с «Ареной Мытищи». Клуб хочет вернуться в Китай
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«Куньлунь Ред Стар» на своём официальном сайте попрощался с «Ареной Мытищи» после матча с «Барысом» (1:2 ОТ). В клубе заявили, что попытаются вернуться в Китай.

«Итак, программа домашних матчей драконов в чемпионате КХЛ – 2022/2023 завершена. Мы прощаемся с гостеприимной «Ареной Мытищи», которая в течение трёх лет была нашим домом. Надолго ли прощаемся? Сейчас на этот вопрос нет ответа. До следующего сезона как минимум. Однако недавнее снятие ковидных ограничений в Китае дало нам надежду на то, что вскоре мы сможем вернуться на родину, о чём давно и страстно мечтаем», — говорится в сообщении на сайте команды.

«Куньлунь» в своём телеграм-канале выпустил видео, где запечатлел моменты из игр команды.

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