«Куньлунь» попрощался с «Ареной Мытищи». Клуб хочет вернуться в Китай
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«Куньлунь Ред Стар» на своём официальном сайте попрощался с «Ареной Мытищи» после матча с «Барысом» (1:2 ОТ). В клубе заявили, что попытаются вернуться в Китай.
«Итак, программа домашних матчей драконов в чемпионате КХЛ – 2022/2023 завершена. Мы прощаемся с гостеприимной «Ареной Мытищи», которая в течение трёх лет была нашим домом. Надолго ли прощаемся? Сейчас на этот вопрос нет ответа. До следующего сезона как минимум. Однако недавнее снятие ковидных ограничений в Китае дало нам надежду на то, что вскоре мы сможем вернуться на родину, о чём давно и страстно мечтаем», — говорится в сообщении на сайте команды.
«Куньлунь» в своём телеграм-канале выпустил видео, где запечатлел моменты из игр команды.
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