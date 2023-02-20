Рейтинг тренеров КХЛ: у Билялетдинова нет конкурентов, Кудашов падает перед плей-офф
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|1 (1)
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|2 (2)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|3 (3)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|4 (5)
|Роман Ротенберг
|СКА
|5 (4)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|6 (8)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|7 (9)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|8 (11)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|9 (7)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|10 (6)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|11 (16)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|12 (12)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|13 (13)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|14 (14)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|15 (15)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|16 (10)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|17 (17)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|18 (18)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|19 (19)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|20 (20)
|Алексей Заварухин
|«Спартак»
|21 (22)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|22 (21)
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
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