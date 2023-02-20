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Рейтинг тренеров КХЛ: у Билялетдинова нет конкурентов, Кудашов падает перед плей-офф

Рейтинг тренеров КХЛ: у Билялетдинова нет конкурентов, Кудашов падает перед плей-офф
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
2 (2)Игорь Ларионов«Торпедо»
3 (3)Игорь Никитин«Локомотив»
4 (5)Роман РотенбергСКА
5 (4)Сергей ФёдоровЦСКА
6 (8)Андрей Разин«Северсталь»
7 (9)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
8 (11)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
9 (7)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
10 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
11 (16)Вячеслав Буцаев«Витязь»
12 (12)Михаил Кравец«Авангард»
13 (13)Леонид Тамбиев«Адмирал»
14 (14)Илья Воробьёв«Металлург»
15 (15)Николай Заварухин«Автомобилист»
16 (10)Вадим Епанчинцев«Амур»
17 (17)Анвар Гатиятулин«Трактор»
18 (18)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
19 (19)Андрей Скабелка«Барыс»
20 (20)Алексей Заварухин«Спартак»
21 (22)Грег Айрленд«Куньлунь»
22 (21)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
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