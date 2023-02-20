Посещаемость «Локомотива» — худшая с сезона-2000/2001 без учёта ковидных ограничений

Средняя посещаемость домашних матчей «Локомотива», по официальным протоколам КХЛ, в регулярном чемпионате-2022/2023 составила 5473 зрителя. Это наименьшая аудитория клуба после переезда на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с ковидными ограничениями.
Средняя заполняемость «Арены-2000» в нынешнем сезоне – 60,34%. Ни одна встреча в Ярославле в нынешнем сезоне не прошла при полных трибунах. Наибольшая аудитория на «Арене-2000» собралась 18 февраля на игре с ЦСКА (1:2 ОТ) – 7447 зрителей. Наименьший интерес у ярославцев вызвал матч с «Трактором» (0:1) 11 января – 4284 зрителя.
После переезда на «Арену-2000» антирекорд средней посещаемости «Локомотива» в регулярке был установлен в сезоне-2020/2021 – 1938 человек. Однако встречи проходили при ограничениях по максимальной вместимости из-за пандемии. Без учёта «ковидных» сезонов худшие показатели были показаны в сезоне-2019/2020 – 6823 зрителя.
Ярославский клуб после 66 матчей набрал 89 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
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