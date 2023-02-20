Форвард «Ак Барса» Воронков дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Амуром»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за драку с форвардом «Амура» Вячеславом Грецким, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», — сообщается на сайте.
Драка произошла на восьмой минуте встречи, состоявшейся накануне. «Ак Барс» одержал победу в матче со счётом 4:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Воронков пропустит матч с магнитогорским «Металлургом». Эта игра начнётся 24 февраля в 17:30 в Казани. 22-летний форвард в текущем сезоне за «Ак Барс» провёл 53 встречи, в которых набрал 31 (18+13) очко.
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