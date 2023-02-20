Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Воронков дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Амуром»

Форвард «Ак Барса» Воронков дисквалифицирован на одну игру за драку в матче с «Амуром»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков дисквалифицирован на один матч за драку с форвардом «Амура» Вячеславом Грецким, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ за повторную драку в сезоне нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», — сообщается на сайте.

Драка произошла на восьмой минуте встречи, состоявшейся накануне. «Ак Барс» одержал победу в матче со счётом 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Воронков пропустит матч с магнитогорским «Металлургом». Эта игра начнётся 24 февраля в 17:30 в Казани. 22-летний форвард в текущем сезоне за «Ак Барс» провёл 53 встречи, в которых набрал 31 (18+13) очко.

Новость по теме
Грецкий получил матч-штраф за удар Юдина локтем. За партнёра вступились Радулов и Воронков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023