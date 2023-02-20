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КХЛ назвала имена четырёх лучших игроков прошедшей недели

КХЛ назвала имена четырёх лучших игроков прошедшей недели
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Континентальная хоккейная лига опубликовала имена лучших игроков 24-й недели сезона-2022/2023.

Лучшим вратарём недели впервые в карьере признан Амир Мифтахов («Ак Барс»), одержавший четыре победы в четырёх матчах недели. По его воротам было нанесено 135 бросков (33,8 в среднем за игру), из которых он отразил 96,30%. Коэффициент надёжности составил 1,25. В матчах с «Адмиралом» (3:0) и «Амуром» (4:0) Мифтахов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником недели во второй раз в карьере признан Илья Хохлов («Нефтехимик»), набравший четыре (3+1) очка в трёх матчах недели. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Металлургом» (4:2) Хохлов сделал первый хет-трик в карьере. На его счету также один силовой приём и пять заблокированных бросков. Впервые он становился лучшим на 18-й неделе сезона-2021/2022.

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Дмитрий Воронков («Ак Барс»), набравший шесть (4+2) очков в четырёх матчах недели. Воронков не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В матче с «Амуром» (4:0) Воронков стал автором победной шайбы. На его счету также два силовых приёма и шесть заблокированных бросков.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Ярослав Бусыгин («Витязь»), набравший два (1+1) очка в трёх матчах недели. Бусыгин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также семь заблокированных бросков.

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