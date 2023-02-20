Карандин — о шансах «Амура» на плей-офф: клуб и так прыгнул выше головы

Легендарный арбитр Юрий Карандин рассказал о шансах хабаровского «Амура» попасть в плей-офф КХЛ сезона-2022/2023.

«Рассчитывал на рекорд КХЛ, когда все четыре клуба нашего региона — «Сибирь», «Авангард», «Адмирал» и «Амур» — вышли бы в плей-офф. С другой стороны, много десятилетий слежу за нашей спецификой и понимал, что у «Амура» на финише сезона, когда силы на исходе, самое тяжёлое расписание. Даже у «Адмирала» не было трёх турне на Запад во второй половине зимы, а «Амур» их получил.

Где «Амур» упустил кубковые очки? Моё мнение: клуб Вадима Епанчинцева и так прыгнул выше головы. Состав Хабаровска с точки зрения опыта и легионеров заметно слабее даже состава соседей из Владивостока, не говоря уж о «Барысе», «Тракторе» и других конкурентах.



Если бы Епанчинцев вовремя не сделал ставку на молодёжь, то гонки за плей-офф вообще не было бы. Кстати, в первом матче с Казанью «Амур» был очень хорош — заслужил как минимум ничью в основное время. И ещё меня порадовали аншлаги в Хабаровске, в том же Владивостоке их почему-то нет», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.



Хабаровский клуб после 66 матчей набрал 67 очков. В следующей встрече «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 23 февраля.