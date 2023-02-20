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«Трусливый парень». Крикунов — об анонимном игроке, который выступал в КХЛ «ради денег»

«Трусливый парень». Крикунов — об анонимном игроке, который выступал в КХЛ «ради денег»
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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал заявление анонимного финского игрока об игре в КХЛ. Напомним, бывший финский игрок признался, что его интересовали только деньги: «Мы поехали подзаработать немного денег. Если кто-то утверждает, что приехал из-за пейзажа или борща, это чушь собачья».

«Думаю, не стоит реагировать на такие заявления финна. Когда в России не было денег, то тут и слышно не было про этих финнов, они приезжают за деньгами в первую очередь.

Но, конечно, некрасиво то, что он анонимно высказывался о КХЛ. После таких условий в России мог бы выразить благодарность, а не анонимно оправдываться за игру в КХЛ. Трусливый парень», — цитирует Крикунова Sport24.

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