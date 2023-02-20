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ФХР поздравила Владимира Юрзинова с 83-летием

ФХР поздравила Владимира Юрзинова с 83-летием
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Федерация хоккея России поздравила двукратного чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка СССР Владимира Юрзинова с 83-летием.

«20 февраля празднует день рождения мэтр отечественного хоккея, двукратный чемпион мира, в качестве главного тренера приведший сборную России к серебряным медалям Олимпиады-98, ныне — член Правления ФХР Владимир Юрзинов.

Коллектив Федерации хоккея России искренне поздравляет Владимира Владимировича и желает крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, успехов и замечательного настроения», — говорится в поздравлении на сайте.

Юрзинов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта.

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