«Авангард» представил форму на ретроматч с «Барысом»
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«Авангард» в преддверии матча регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» представил форму, в которой омичи играли до ребрендинга клуба.
Сегодняшний матч «ястребы» проведут в форме ретростиля. Это же касается и оформления арены.
Омский клуб поменял фирменный стиль в 2018 году, сменив эмблему и представив новую форму.
«Авангард» в текущем сезоне сыграл 64 матча, в которых одержал 36 побед при 28 поражениях. С 79 очками омичи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинский «Барыс» имеет в активе 61 очко после 65 матчей и лишился шансов на плей-офф сезона-2022/2023.
Матч начнётся сегодня, 20 февраля, в 16:30 мск.
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