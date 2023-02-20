«Авангард» представил форму на ретроматч с «Барысом»

«Авангард» в преддверии матча регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» представил форму, в которой омичи играли до ребрендинга клуба.

Сегодняшний матч «ястребы» проведут в форме ретростиля. Это же касается и оформления арены.

Омский клуб поменял фирменный стиль в 2018 году, сменив эмблему и представив новую форму.

«Авангард» в текущем сезоне сыграл 64 матча, в которых одержал 36 побед при 28 поражениях. С 79 очками омичи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинский «Барыс» имеет в активе 61 очко после 65 матчей и лишился шансов на плей-офф сезона-2022/2023.

Матч начнётся сегодня, 20 февраля, в 16:30 мск.