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«Невероятно горд возможностью работать вместе». Ротенберг поздравил Юрзинова с 83-летием

«Невероятно горд возможностью работать вместе». Ротенберг поздравил Юрзинова с 83-летием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с 83-летием.

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Юрзинова. Легенде – 83 года! Несмотря на солидный возраст, наш мэтр и учитель сохранил живой интерес ко всему новому, молодёжный задор и лёгкое отношение к жизни. Считаю приход Юрзинова в наш тренерский штаб одним из ключевых событий этого межсезонья.

Его ценные советы, его опыт, его поддержка и добрые слова помогают всем тренерам и хоккеистам СКА прогрессировать и в игровом, и в человеческом плане. Владимир Владимирович Юрзинов является полноценной частью нашего штаба, а любая наша победа – это его победа. Невероятно рад и горд возможности работать вместе и учиться у такого человека. С днём рождения, легенда!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Ранее Федерация хоккея России поздравила Юрзинова с 83-летием.

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