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Форварды «Коламбуса» и «Аризоны» устроили яркую драку. Их пришлось разнимать судьям

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотс» и «Коламбус Блю Джекетс» состоялась яркая драка.

На 56-й минуте при счёте 2:2 нападающий «койотов» Ник Ритчи и форвард «синих жакетов» Мэтью Оливье скинули перчатки. Сначала драка протекала спокойно, однако затем хоккеисты начали осыпать друг друга ударами. Оливье поначалу нанёс ряд ударов, однако к концу драки Ритчи примерно сравнялся с ним. В итоге в дело пришлось вступить судьям, разнявшим хоккеистов. По итогам драки оба игрока получили пятиминутные удаления.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.