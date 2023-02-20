Стали известны заработные платы самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ, сообщает «Спорт-экспресс».
Так, первое и второе место разделили нападающие: канадец Корбат Найт из «Авангарда» и россиянин Максим Шалунов из «Локомотива». Они получают по 90 млн рублей. Позиции с третьей по пятую заняли форвард «Трактора» Антон Бурдасов, капитан «Ак Барса» Александр Радулов и нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв. Их заработная плата — 80 млн рублей за сезон.
Топ-15:
1-2. Корбат Найт, «Авангард» — 90 млн рублей;
1-2. Максим Шалунов, «Локомотив» — 90 млн рублей;
3-5. Антон Бурдасов, «Трактор» — 80 млн рублей;
3-5. Александр Радулов, «Ак Барс» — 80 млн рублей;
3-5. Владимир Ткачёв, «Авангард» — 80 млн рублей;
6. Дмитрий Яшкин, СКА — 77 млн рублей;
7-11. Стефан Да Коста, «Автомобилист» — 75 млн рублей;
7-11. Дамир Жафяров, СКА — 75 млн рублей;
7-11. Алексей Марченко, «Локомотив» — 75 млн рублей;
7-11. Владимир Ткачёв, «Трактор» — 75 млн рублей;
7-11. Вадим Шипачёв, «Ак Барс» — 75 млн рублей;
12-15. Михаил Григоренко, ЦСКА — 70 млн рублей;
12-15. Даррен Диц, ЦСКА — 70 млн рублей;
12-15. Николай Прохоркин, ЦСКА — 70 млн рублей;
12-15. Антон Слепышев, ЦСКА — 70 млн рублей.
- 20 февраля 2023
-
17:50
-
17:18
-
16:58
-
16:27
-
15:27
-
15:01
-
14:40
-
14:23
-
13:47
-
13:15
-
12:46
-
12:27
-
12:04
-
11:37
-
11:24
-
11:06
-
11:00
-
10:31
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
07:15
-
04:40
-
03:22
-
02:00
-
01:17
-
00:58
- 19 февраля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:23