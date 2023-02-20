Скабелка объяснил, что мотивирует «Барыс» после потери шансов на участие в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения в матче с «Авангардом» рассказал, что мотивирует его команду после потери шансов на участие в плей-офф КХЛ.
«Хороший матч, быстрый со стороны обеих команд. При игре «пять на пять» — хороший хоккей, интересный в нашем исполнении. Но где-то мы недоработали в численном неравенстве: две пропустили в меньшинстве и вместо того, чтобы воспользоваться большинством, которое нам единожды предоставили, мы пропустили. Но ребята сражались до конца, были неплохие моменты. Тем не менее сегодня не получилось вытащить матч.
В чём сейчас находим мотивацию? Даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Мы же профессиональные спортсмены, у каждого есть самолюбие. Никто не хочет заранее выходить и проигрывать. Естетесенно, мотивация одна — выиграть. Понятно, что в плей-офф не попали, но каждая игра как отдельная жизнь. Ты должен постараться выиграть», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 20 февраля 2023
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