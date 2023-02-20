А. Белов — о победе над «Барысом»: в равных составах «Авангард» играл моментами безобразно

Защитник «Авангарда» Антон Белов прокомментировал победу в матче с «Барысом».
«Сами усложнили себе жизнь сегодня. Слава богу, большинство нормально сработало, а «пять на пять» моментами играли безобразно. Был ли небольшой недонастрой на «Барыс»? Каждая команда решает свои задачи, нам нужно готовиться к плей-офф и не смотреть, какая мотивация у соперника. Нам нужно было играть правильно, а мы сегодня это делали не всегда.
Ретро-форма? Хорошие эмоции, достаточно удачный сезон тогда у нас был. Знаю, что по опросам болельщиков этот комплект — один из самых удачных. Даже на трибунах было много человек в такой форме. Что-то вспомнилось, конечно, но всё хорошо в своё время. Тогда это было очень круто, сейчас же дизайн развивается, и на сегодняшний день у нас очень органичные джерси», — сказал Белов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 20 февраля 2023
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