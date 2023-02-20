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«Северсталь» обыграла «Витязь» и одержала четвёртую победу в пяти матчах

«Северсталь» обыграла «Витязь» и одержала четвёртую победу в пяти матчах
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Жабреев – 12:39 (5x5)   1:1 Граовац (Руа) – 31:52 (5x5)   2:1 Волгин (Попов) – 36:44 (5x5)   2:2 Абросимов (Вовченко, Хабаров) – 42:12 (5x4)   2:3 Лишка (Чуркин, Колмыков) – 43:49 (5x5)

На 13-й минуте Александр Жабреев вывел череповчан вперёд. На 32-й минуте Тайлер Граовац с передачи Жереми Руа сравнял счёт. На 37-й минуте Алексей Волгин после паса Виталия Попова забил второй гол в ворота «Северстали». На 43-й минуте Руслан Абросимов, реализовав большинство, сделал счёт 2:2. Через 97 секунд Андрей Чуркин с передачи Максима Колмыкова вновь вывел вперёд череповецкую команду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Витязь» в гостях встретится с московским «Динамо». Оба матча состоятся 22 февраля.

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