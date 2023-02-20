«Северсталь» обыграла «Витязь» и одержала четвёртую победу в пяти матчах

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

На 13-й минуте Александр Жабреев вывел череповчан вперёд. На 32-й минуте Тайлер Граовац с передачи Жереми Руа сравнял счёт. На 37-й минуте Алексей Волгин после паса Виталия Попова забил второй гол в ворота «Северстали». На 43-й минуте Руслан Абросимов, реализовав большинство, сделал счёт 2:2. Через 97 секунд Андрей Чуркин с передачи Максима Колмыкова вновь вывел вперёд череповецкую команду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Витязь» в гостях встретится с московским «Динамо». Оба матча состоятся 22 февраля.