Михаил Бердин отразил 61 бросок в матче с «Нефтехимиком». Это 3-й результат в истории КХЛ
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Голкипер сочинцев Михаил Бердин в этом матче совершил 61 спасение, пропустив лишь один гол. Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, этот результат стал третьим в истории лиги. Рекорд принадлежит бывшему голкиперу «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле, который 9 октября 2018 года во встрече с «Авангардом» отразил 62 из 64 бросков. Второй результат принадлежит экс-вратарю «Нефтехимика» Андрею Карееву, который 3 января 2017 года оформил шат-аут в матче с уфимской командой, совершив 61 сейв.
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