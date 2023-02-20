Расклады на плей-офф КХЛ на 20 февраля: «Торпедо» выходит на московское «Динамо»

После игрового дня 20 февраля в КХЛ определилось, что московское «Динамо» досрочно заняло пятое место на Западе. Бело-голубые не смогут покинуть эту позицию при любых раскладах. То же самое — у «Адмирала», который сохранит седьмую позицию на Востоке, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.
Если в турнирной таблице КХЛ всё останется по-прежнему, то в плей-офф будут следующие пары:
Запад:
СКА (1) — «Динамо» Минск (8) — серия стартует 1 марта;
ЦСКА (2) — «Северсталь» (7);
«Локомотив» (3) — «Витязь» (6);
«Торпедо» (4) — «Динамо» Москва (5) — серия стартует 2 марта.
Восток:
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8);
«Автомобилист» (2) — «Адмирал» (7);
«Авангард» (3) — «Металлург» (6);
«Сибирь» (4) — «Салават Юлаев» (5).
Отметим, что жирным шрифтом выделены команды, чьи места в турнирной таблице уже не изменятся.
- 20 февраля 2023
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