Стало известно, когда Александр Овечкин покинет Россию и вернётся в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинет Россию 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



Отметим, что 14 февраля хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Михаил Овечкин ушёл из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил Александр в своих социальных сетях. Утром (по американскому времени) того же дня хоккеист вылетел из США в Россию.

Овечкину-старшему был 71 год. 18 февраля в Долгопрудном прошли его похороны. На прощании, помимо Александра, присутствовали Илья Ковальчук, а также представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».

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