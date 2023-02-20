Игорь Ларионов прокомментировал сокрушительное поражение «Торпедо» от ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счётом 3:8.

«Прежде всего, соперника с победой и хорошей игрой. Они провели сильный матч, а с нашей стороны получилась не совсем та встреча, которую мы хотели видеть. Но это спорт, это игра, и у нас есть время для того, чтобы сделать правильные выводы и двигаться дальше по сезону.

Почему не взял тайм-аут после трёх быстро пропущенных шайб? Вы знаете, можно было взять тайм-аут, но перед матчем было сказано, что у соперника опытная команда, где заявлено два-три молодых игрока, но основу составляют опытные игроки. Чего не скажешь о нашей команде, потому что не все люди сегодня играли. Брать тайм-аут было преждевременно, я посчитал, что это нецелесообразно. Можно было взять, но не надеяться на то, что он поможет. Не потому, что мы хотели вот так сыграть, а исходя из того, что у нас не было того резерва и внутренних сил, чтобы каким-то образом эту игру переломить.

Хотя во втором периоде, когда счёт был 1:4, у нас было два или три шанса, которые мы обязаны были использовать, чтобы хотя бы приблизить матч к той отметке, когда мы могли бы вернуться в игру. Но сегодня, как говорят в спорте, был не наш день. На это сошлёмся безо всяких оправданий. Самое главное сейчас — это собрать вещи, поужинать и вернуться домой, где мы посмотрим на то, что у нас происходит с составом и игроками, которые не совсем здоровы, травмированы и готовятся к следующим матчам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.