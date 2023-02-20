Главный тренер «Нефтехимика» объяснил неожиданное поражение от «Сочи»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал неожиданное поражение в матче с аутсайдером КХЛ, «Сочи». Нижнекамская команда проиграла со счётом 1:3. Подопечные Леонтьева нанесли 62 броска, из которых голевым стал лишь один. Единственную шайбу в первом периоде забросил Андрей Белозёров.
Нижнекамцы, занимающие восьмое место на Востоке, после этого поражения сравнялись по потерянным очкам с «Трактором».
«В таких матчах нужно побеждать, забивать. Мы нанесли 106 бросков, 62 попали в створ, и только один долетел до цели. Имели много моментов, но, к сожалению, не пробили вратаря. Потеряли двух ребят, пока непонятно, столько они будут в лазарете. Плюс вся эта шумиха про расклады, про то, что нам отдали место в плей-офф. Возможно, на кого-то это подействовало и кто-то подумал, что мы уже в плей-офф. Петь дифирамбы раньше времени — это только вредит команде, никому от этого лучше не стало. Видимо, некоторые посчитали, что мы легко можем обыгрывать «Сочи» — но там тоже команда бьётся, молодые парни сражаются, хотят играть в КХЛ, С каждой командой приходиться выкладываться на все 200 процентов. Загнали себя в тяжёлую ситуацию и будем из неё выходить. У нас есть ещё две встречи. Нужно давать результат, чтобы выйти в плей-офф. Бывает такое, что много моментов, но вратарь поймал кураж, и мы его не пробили. Такое случается», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.
- 20 февраля 2023
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