Ларионов — журналистам: вы можете критиковать меня, но критиковать команду нет смысла

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение во встрече с ЦСКА (3:8).
«Коля Коваленко прекрасен в атаке, но несколько матчей страдает дисциплина? Вы знаете, для нас это 65-я встреча сезона, поэтому говорить о дисциплине в конце года не совсем корректно. Мы понимаем, что какие-то удаления берутся не от того, что у игроков нет дисциплины, а из-за накопившейся усталости. И требовать от них больше, чем мы требуем, для нас было бы не совсем честно. Поэтому давайте наберёмся терпения и дадим игрокам возможность спокойно обойтись безо всякой критики. Вы можете критиковать меня, но критиковать команду нет смысла, потому что они делают всё возможное, чтобы радовать болельщиков своей игрой.
А сегодняшний матч… Счёт, конечно, пугающий. Но в этом ничего страшного нет. Важно, как команда среагирует на сегодняшнее поражение. Завтра будет новый день, в среду новая встреча, поэтому будем готовиться и подтягивать те элементы игры, которые у нас сейчас хромают. Но делать выводы по одному поражению — это абсолютно не в наших правилах», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 февраля 2023
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