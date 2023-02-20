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Главный тренер «Торпедо» прокомментировал отказ голкипера ехать на замену

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал отказ голкипера ехать на замену
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал отказ голкипера Адама Гуски ехать на замену в матче с ЦСКА (3:8).

«Гуска отказался ехать на замену? Вы знаете, здесь вопрос обычно к самому вратарю. Он опытный парень, ему не 21 или 22 года. Да, был показан жест о замене, но, если человек готов вернуться в игру и отыграть хорошо… Тем более что два или три гола, которые мы пропустили, не совсем вина вратаря. И если игрок хочет играть до конца, это его право. Можно было произвести замену и психологически дать ему паузу, но это было его решение, которые мы уважаем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2).

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