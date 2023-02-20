Игорь Ларионов подробно рассказал, когда в строй могут вернуться лидеры «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА рассказал, когда в строй могут вернуться лидеры команды.
«Мы планируем по приезду завтра оценить состояние Гончарука и состояние Сато. Ларионов точно не будет играть, он вернётся в Омске. Кручинин пока не готов, это середина первого раунда. Гончарук у нас после болезни, и мы не будем вытаскивать из парня последние силы, потому что всё, что происходит сегодня, — это важно, но то, что будет происходить через неделю — в плей-офф, — гораздо важнее. Мы не будем никого форсировать. Если он будет в порядке, то сыграет в среду, но если нет, то поедет в поездку Омск — Челябинск», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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