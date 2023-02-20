Турнирная таблица КХЛ: борьба за плей-офф на Востоке обострилась, «Спартак» близок к топ-8

Сегодня, 20 февраля, КХЛ завершился очередной игровой день.

ЦСКА после победы в матче с «Торпедо» вышел на второе место в Западной конференции. Москвичи набрали 90 очков в 65 встречах и на одно очко опережают «Локомотив» (89 в 66 матчах) и нижегородцев (89 в 65 встречах). «Спартак», обыграв «Металлург» со счётом 4:2, сократил отставание от зоны плей-офф до минимума. Московская команда набрала 64 очка в 66 матчах, красно-белые занимают девятое место в таблице Западной конференции. Они на одно очко отстают от идущего на восьмой позиции минского «Динамо» (65 баллов в 66 матчах).

На Востоке «Металлург» упустил возможность сравняться с «Автомобилистом», «Авангардом» и «Сибирью» (у всех по 81 очку в 65 матчах, у магнитогорцев — 79). «Нефтехимик» после поражения от «Сочи» усложнил себе задачу по выходу в плей-офф. Нижнекамцы, набрав 68 очков в 66 встречах, занимают восьмое место. На одно очко при равном количестве матчей отстаёт «Амур», на два — «Трактор», однако у челябинцев есть матч в запасе.