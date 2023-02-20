И.о. главного тренера «Спартака» высказался о важной победе в матче с «Металлургом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом». Красно-белые, уступая к середине первого периода со счётом 0:1, отыгрались и в итоге одержали победу — 4:2. Благодаря этому успеху московская команда до минимума сократила отставание от зоны плей-офф. Теперь «Спартак» отстаёт от минского «Динамо» всего на одно очко.
«Хорошая игра с нашей стороны сегодня. Ребята прониклись, играли с самоотдачей. Играли на команду и одолели хорошего соперника. Кто будет играть с ЦСКА? У нас не работает правило «победный состав не меняем». Посмотрим по готовности, завтра уже будет понятно. Будут играть сильнейшие. Делаем акцент на том, что будет дерби, что надо выходить и доказывать, несмотря на места в таблице. Изменения в звеньях сегодня? Результат на табло, значит, правильно сделали! Хотели добавить скорости. Ребята молодые, может, немного авантюрно даже играют, но добавляют скорость — и результат приходит», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
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