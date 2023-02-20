Вратарю «Металлурга» Эдди Паскуале стало плохо во время матча со «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после поражения во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком». Магнитогорцы к середине первого периода выигрывали со счётом 1:0, однако не удержали преимущество. Подопечные Воробьёва проиграли — 2:4.
Кроме того, главный тренер «Магнитки» высказал недовольство игрой Джоша Карри и ответил на вопрос о замене голкипера Эдди Паскуале.
«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надёжнее играть в обороне. Почему Паскуале после первого периода был заменён? Ему стало плохо. Почему не играют Карпов и Карри? У Максима травма, игра Карри нас пока не устраивает», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
- 20 февраля 2023
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