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СКА побил рекорд ЦСКА по числу побед на домашней арене в регулярном чемпионате КХЛ

СКА побил рекорд ЦСКА по числу побед на домашней арене в регулярном чемпионате КХЛ
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СКА установил рекорд по числу побед в Фонбет Чемпионате КХЛ на своей площадке.

Команда Романа Ротенберга 19 февраля обыграла «Трактор» – это её 28-я победа за 33 домашние игры.

Ранее лучший результат в регулярном чемпионате был у ЦСКА – 27 побед за 31 матч на своей арене в сезоне-2018/19.

Напомним, СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Трактором» со счётом 4:1.

Коллектив из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей. СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента. В следующем матче «армейцы» сыграют дома с «Куньлунь Ред Стар» сегодня, 21 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.

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