СКА установил рекорд по победам дома в основное время в регулярном чемпионате КХЛ

СКА установил рекорд по количеству побед на домашней арене в основное время в Фонбет Чемпионате КХЛ.



После игры с «Трактором» подопечные Романа Ротенберга одержали 24 победы в домашних матчах без овертайма. Прежде в основное время по 23 раза дома в регулярном чемпионате выигрывали «Локомотив» (за 30 матчей в сезоне-2015/16), СКА и ЦСКА (оба клуба – за 30 матчей в сезоне-2016/17).



Напомним, СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Трактором» со счётом 4:1.



Коллектив из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей. СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Континента. В следующем матче «армейцы» сыграют дома с «Куньлунь Ред Стар» сегодня, 21 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.

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