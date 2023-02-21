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44 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Питтсбург»

44 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» одолеть «Питтсбург»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 7-й минуте матча Джейк Гюнцель открыл счёт голам. Сидни Кросби и Рикард Ракелль отдали по одной голевой передаче. На 26-й минуте голом ответил Брок Нельсон с паса Зака Паризе. На 33-й минуте вновь вывел хозяев вперёд Джейсон Цукер. Теперь передачи отдали Джефф Питри и Каспери Капанен.

На 49-й минуте счёт равным сделал Бо Хорват с паса Хадсона Фэшинга. На 51-й минуте вывел гостей вперёд Андерс Ли с передач Мэтта Мартина и Хорвата. А на последней минуте игры за гостей забил Нельсон с передачи Паризе.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 44 сейва. Российский форвард хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Кросби, Ракелль) – 06:12 (5x5)   1:1 Нельсон (Паризе) – 25:19 (5x5)   2:1 Цукер (Питри, Капанен) – 32:26 (5x4)   2:2 Хорват (Фэшинг) – 48:34 (5x5)   2:3 Ли (Мартин, Хорват) – 50:15 (5x5)   2:4 Нельсон (Паризе) – 59:35 (en)
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