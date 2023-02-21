Кросби вышел на единоличное 16-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Айлендерс» (2:4), благодаря чему вышел на чистое 16-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя достижение Эла Макинниса (934). На счету Кросби теперь 935 ассистов.



Сейчас на счету Кросби 1477 (542+935) очков. В общем списке бомбардиров в истории НХЛ он находится на 15-м месте, отставая от легендарного защитника Пола Коффи на 54 очка.



Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Второй звездой данной встречи был признан российский голкипер победителей Илья Сорокин.