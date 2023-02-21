Карлссон повторил ассистентское достижение Гончара, Карлсона, Коффи и Хаусли

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Двумя результативными передачами отметился защитник «акул» Эрик Карлссон, для которого этот матч стал 16-м в нынешнем сезоне НХЛ, когда ему удалось как минимум дважды ассистировать партнёрам. Среди игроков обороны шведский защитник повторил ассистентское достижение Сергея Гончара (сезон-2006/2007), Джона Карлсона (сезон-2019/2020), Пола Коффи (сезоны-1992/1993 и 1993/1994) и Фила Хаусли (сезон-1992/1993).
Лучший результат за последние 30 лет по количеству матчей с 2+ передачами среди защитников принадлежит Роману Йози (19, сезон-2021/2022), а второе место делит группа игроков, в которую с 17 матчами входят Рэй Бурк (сезоны-1993/1994 и 1995/1996), Сергей Зубов (сезон-1993/1994) и Ларри Мёрфи (сезон-1992/1993).
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