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Тренер вратарей «Авангарда»: Демченко работал без слюней и соплей. И его прогресс очевиден

Тренер вратарей «Авангарда»: Демченко работал без слюней и соплей. И его прогресс очевиден
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Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин оценил прогресс голкипера омичей Василия Демченко.

«Я бы говорил о прогрессе Василия Демченко за два сезона. В «Авангарде» он шёл по нарастающей. В прошлом году он мало играл, это накладывало свой отпечаток, но мы делали акцент на том, чтобы завтра стать лучше, чем сегодня, и не паниковать, если пришлось сделать шаг назад. Так вот, у Василия в прошлом году случился некий переломный момент, после которого он начал прогрессировать. После олимпийской паузы, во время плей-офф, он выглядел наилучшим образом. Затем, в межсезонье, я его просил не забывать об этой достигнутой агрессивности и интенсивности, и я был очень доволен, каким Василий пришёл в тренировочный лагерь после отпуска.

Потом начались контрольные матчи, турниры, и Станислав Галимов чуть поровнее прошёл их, выиграл два матча у СКА. Поэтому решили, что именно он зайдёт первым номером в сезон. Что касается Демченко, то мне не понравилась его игра в Минске (второй матч сезона для «Авангарда», проигранный омичами 3:6. — Прим. «Чемпионата»). Появилась какая-то пассивность, не было нужной заряженности в каких-то моментах. Поэтому Галимов и играл те первые игры. Однако Вася продолжал работать, никаких слюней и соплей, вкалывал на тренировках. Ну а когда он начал с середины сентября уже играть матчи подряд, то его прогресс уже все увидели. И в плане психологии, и в плане техники – всё это стало очевидно», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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